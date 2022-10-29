Байден заявил о росте насилия в США из-за политики

Президент США Джо Байден заявил, что в стране слишком часто прибегают к насилию по политическим мотивам. Такое заявление он сделал на фоне нападения на мужа спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Как передает в субботу Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", трансляцию выступления вел телеканал PBS.

"Это отвратительно. Этому нет места в Америке. Слишком много насилия, насилия по политическим мотивам, слишком много ненависти, слишком много агрессии", — сказал Байден.

Он подчеркнул, что нападавший выкрикивал те же слова, что и участники штурма Капитолия в январе 2021 года: "Где Нэнси? Где Нэнси?". "Я это не выдумываю. Так сообщают. Я не могу это гарантировать, но так сообщают", — отметил Байден, напомнив, что Пелоси занимает третий по значимости пост в США.

Вместе с этим Байден обвинил представителей Республиканской партии в раскалывании страны. По его словам, некоторые заявления республиканцев "разъедают политический климат" в США.