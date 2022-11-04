Пять экономических факторов определят результаты промежуточных выборов в Аризоне – Джордж Хаммонд (ФОТО)

ФИНИКС /Trend/ - Наиболее важными экономическими факторами, влияющими на промежуточные выборы, особенно в Аризоне, являются инфляция, доступность жилья, образование, налоговая и нормативная политика, а также проблемы с водой.

Об этом сказал в интервью Trend в пятницу директор Центра экономики и бизнеса Колледжа управления Эллера (Eller College of Management) Джордж Хаммонд в кулуарах брифинга по промежуточным выборам для международных журналистов в Финиксе (США).

«Инфляция в Финиксе увеличивается гораздо быстрее, чем в целом по США, цены на жилье растут. В Аризоне стоит вопрос о повышении предложения жилья и приостановке дальнейшего снижения доступности жилья», — пояснил он.

Что касается возможного влияния результатов выборов на экономическую ситуацию в Аризоне, Хаммонд отметил, что это зависит от того, кто победит и какую политику они будут проводить. А это, по его словам, трудно предсказать.

Говоря об основных особенностях Аризоны, Хаммонд отметил, что это 14-й по численности населения штат США.

«Аризона занимает 6-е место по численности латиноамериканского населения и 4-е место по доле латиноамериканского населения. Личный доход на душу населения в Аризоне ниже среднего, а инфляция в Финиксе намного опережает инфляцию в целом по США: по состоянию на август 2022 года она составила 8,3 процента по США в целом и 13 процентов - в Аризоне. Доступность жилья в Аризоне резко упала в прошлом квартале из-за роста цен на жилье в прошлом в сочетании с ростом процентных ставок. Доля проданных домов, доступных для семьи со средним доходом, упала с 64,9 процента в четвертом квартале 2019 года до 22,3 процента во втором квартале 2022 года, в то время как в целом по США она снизилась с 63,2 процента до 42,8 процента. Спрос на рабочую силу на рынке труда Аризоны остается очень высоким. По мере замедления экономики рынок труда ослабнет, а рост заработной платы замедлится», — добавил он.