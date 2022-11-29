В США оштрафовали Google и медиакорпорацию iHeartMedia за недобросовестную рекламу

Федеральная торговая комиссия США (FTC) совместно с властями семи штатов оштрафовала компанию Google и медиакорпорацию iHeartMedia на $9,4 млн за недобросовестную рекламу. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Предложенное сегодня FTC и штатами урегулирование обвинений запрещает Google и iHeartMedia использовать подобные искажения. Штаты также требуют от них заплатить штраф в размере $9,4 млн", - говорится в сообщении.

По данным федерального ведомства, в 2019-2020 гг. в эфир радиостанций, принадлежащих iHeartMedia, вышло "29 тыс. вводящих в заблуждение рекомендаций" смартфона Google Pixel 4. "Google и iHeartMedia платили лидерам мнений за продвижение товаров, которыми они никогда не пользовались, что представляет собой вопиющее неуважение к правилам добросовестной рекламы", - приводятся в заявлении слова главы департамента по защите прав потребителя Самуэля Левина.

Корпорация iHeartMedia владеет 850 радиостанциями по всей территории США, а также потоковым аудиосервисом iHeartRadio.