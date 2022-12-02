В Пентагоне сообщили о контракте на $431 млн с Lockheed Martin на производство РСЗО HIMARS

Пентагон заключил с компанией Lockheed Martin контракт на сумму $430,9 млн на производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS для нужд Армии США и иностранных партнеров Вашингтона. Об этом сообщается в уведомлении, распространенном в четверг пресс-службой Пентагона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Корпорация Lockheed Martin <...> получила контракт <...> на сумму в 430 930 711 долларов на полномасштабное производство HIMARS и предоставление сопутствующих услуг для поддержки оперативных нужд Армии и различных иностранных партнеров, которым осуществляется продажа вооружений", - говорится в документе.

Работы должны быть завершены к 31 декабря 2025 года.

M142 HIMARS - высокомобильная реактивная система залпового огня, разработанная компанией Lockheed Martin. Для установки создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30-80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса).