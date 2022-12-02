Конгресс США принял резолюцию по предотвращению забастовки железнодорожников

Сенат США поддержал резолюцию, которая направлена на предотвращение забастовки железнодорожников. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщают в пятницу американские СМИ.

Согласно их данным, "за" проголосовали 80 сенаторов, 15 выступили "против".

Резолюция обязывает железнодорожные компании и работников соблюдать соглашение, которое было достигнуто между операторами отрасли и профсоюзными лидерами в сентябре.

Соглашение обеспечивает работникам повышение заработной платы на 24% в течение пяти лет и позволяет им брать отгулы для посещения врача.

Ранее Палата представителей приняла резолюцию 290 голосами "за" и 137 "против".

Теперь документ поступит на подпись президенту США Джо Байдену.

"Мы избавили эту страну от рождественской катастрофы в наших продуктовых магазинах, на наших рабочих местах и в наших сообществах", - заявил Байден после принятия резолюции Конгрессом.

В понедельник Байден призвал Конгресс США принять соглашение между работниками железных дорог и операторами отрасли без изменений, чтобы предотвратить общенациональную забастовку железнодорожников.

"Остановка железных дорог опустошит нашу экономику. Без грузовых железнодорожных перевозок многие отрасли промышленности США закрылись бы", - сказал американский лидер.

По его словам, до 765 тысяч американцев, в том числе сами работники железных дорог, могут остаться без работы только за первые две недели.

Все 115 тысяч железнодорожников страны должны были объявить забастовку 9 декабря.

На долю железнодорожного транспорта в США приходится порядка 40% дальних грузоперевозок, поэтому даже короткая забастовка может привести к нарушениям сообщения и задержкам поставок грузов, что усугубит проблемы в каналах снабжения перед праздничным сезоном.