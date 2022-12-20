В Конгрессе посоветовали возбудить уголовное дело в отношении Трампа

Спецкомитет Палаты представителей Конгресса США, расследующий обстоятельства штурма Капитолия 6 января 2021 года, проголосовал за то, чтобы направить в Минюст запрос на возбуждение уголовного дела в отношении экс-президента США Дональда Трампа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает Associated Press.

"Комитет Палаты представителей по событиям 6 января 2021 года настоятельно рекомендовал Минюсту возбудить уголовные дела против бывшего президента Дональда Трампа и его союзников", - следует из сообщения.

В свою очередь Bloomberg отмечает, что участник слушаний демократ Джейми Раскин заявил, что доказательств, собранных комитетом, хватает для предъявления обвинений Трампу.

"Комитет считает, что доказательств более чем достаточно для уголовного преследования президента Трампа - за помощь и содействие тем силам, кто, штурмуя Капитолий, участвовал в нападении на США", - приводит агентство слова Раскина.