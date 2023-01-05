Эсминец США совершил проход через Тайваньский пролив

Ракетный эсминец ВМС США класса Arleigh Burke совершил в четверг проход через Тайваньский пролив. Об этом сообщила пресс-служба Седьмого флота США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эсминец "5 января (по местному времени) совершил запланированный проход через Тайваньский пролив в водах, где в соответствии с международным правом действует свобода судоходства".

В сообщении утверждается, что маршрут корабля пролегал "за пределами территориальных вод прибрежных государств". Проход через Тайваньский пролив, считают в Седьмом флоте, "демонстрирует приверженность Соединенных Штатов свободной и открытой Индо-Тихоокеанской зоне".

Китайские власти обычно критикуют такого рода действия американской стороны, считают, что они создают риск безопасности и подрывают стабильность в регионе.