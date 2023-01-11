Лидеры Канады, США и Мексики договорились ускорить переход к чистой энергетике

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор и президент США Джо Байден по итогам состоявшегося во вторник в Мехико трехстороннего саммита стран Северной Америки договорились ускорить переход к так называемой чистой энергетике. Об этом говорится в их совместном заявлении, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы будем действовать быстро, чтобы ускорить энергетический переход, внедряя экологически чистые энергетические решения, увеличивая производство и внедрение автомобилей с нулевым уровнем вредных выбросов в Северной Америке, а также переходя на более чистые виды топлива", - отмечается в документе.

Кроме того, в заявлении говорится, что Канада, США и Мексика обязуются исполнить взятые на себя в рамках Парижского соглашения обязательства по климату до 2030 года, обеспечивать сохранение биоразнообразия, а также приложат совместные усилия для того, чтобы не допустить повышения температуры на Земле более чем на 1,5 градуса Цельсия в ближайшей перспективе. Лидеры североамериканских стран также обязались работать по этим направлениям в партнерстве с коренными жителями континента.