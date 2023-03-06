В Калифорнии планируют выплатить потомкам темнокожих рабов по $360 тыс.

Власти штата Калифорния рассматривают инициативу по выплатам около $640 млрд потомкам темнокожих рабов за годы угнетения. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, один из рассматриваемых рабочей группой вариантов предусматривает выплату каждому темнокожему жителю штата по $360 тыс., что составит около $640 млрд. При этом авторы инициативы не уточняют, кто именно должен финансировать эти репарации.

Рабочая группа соберется в ближайшие дни в городе Сакраменто, чтобы оценить, как следует распределить средства, которые могут выделяться в виде прямых выплат или субсидий на образование, здравоохранение и покупку домов. Группа представит свои рекомендации законодательному собранию штата к 1 июля.

С XVI века в Новом Свете распространялось плантационное рабство, ориентированное на производство экспортных товаров - хлопка, табака, сахара, какао-бобов, кофе. Из-за обилия свободных земель и недостатка рабочих ресурсов в Америку ввозили рабов, главным образом африканцев из Западной и Центральной Африки. За 400 лет - с XVI по XIX вв. - из Африки на Американский континент были перевезены около 15 млн человек, треть от этого числа - женщины. При этом около трети переправляемых невольников погибало в пути. Рабство в США было ликвидировано после Гражданской войны 1861-1865 годов.