Пентагон запросит $170 млрд на вооружения в 2024 году

Министерство обороны США в понедельник представит запросы на закупку и финансирование разработки новых вооружений на 2024 финансовый год (с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024-го) на общую сумму более $300 млрд. Об этом сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на внутренний документ американского оборонного ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Из запрошенных на пополнение и увеличение запасов вооружений $170 млрд часть средств пойдет на производство техники и боеприпасов взамен переданных Украине, а также на расширение запасов ракет. На вооружения для флота и корпуса морской пехоты Пентагон запрашивает $76,8 млрд, в том числе $32,8 млрд на строительство новых кораблей, на вооружения для военно-воздушных и космических сил - $61 млрд, для сухопутных сил - $24,4 млрд.

Министерство обороны США в том числе закупит 28 систем залпового огня HIMARS, 5 016 ракет к ним, 541 противотанковый ракетный комплекс Javelin.