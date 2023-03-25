Два человека погибли в результате взрыва на шоколадной фабрике в США

Не менее двух человек погибли и еще девять пропали без вести в результате взрыва и последовавшего за ним пожара на шоколадной фабрике компании R.M. Palmer Company в Уэст-Рединге (штат Пенсильвания). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в пятницу сообщило агентство The Associated Press.

По его информации, взрыв произошел в 16:57 по местному времени (00:57 GMT+4). В результате здание фабрики обрушилось, было повреждено соседнее строение. По словам начальника городской полиции Уэйна Холбена, причина взрыва пока не установлена.

Пресс-секретарь больницы Уэст-Рединга Джессика Безлер сообщила, что в результате ЧП восемь человек были госпитализированы.

Телеканал NBC 10 сообщал ранее, что пострадали не менее шести человек. Информация о числе сотрудников, все еще находящихся на фабрике, не приводится.