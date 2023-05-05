США и Польша продлевают соглашение о взаимных закупках в сфере обороны

Соединенные Штаты и Польша решили продлить соглашение о взаимных закупках в сфере обороны. Об этом сообщили в пятницу министры обороны двух стран Ллойд Остин и Мариуш Блащак, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"И сегодня я бы хотел обсудить, каким образом мы можем добиться большего прогресса в дальнейшем укреплении наших уз. С нетерпением жду продления сегодня нашего соглашения о взаимных закупках, что углубит наше сотрудничество в военно-промышленной сфере сейчас и на перспективу", - заявил Остин на встрече с Блащаком в Пентагоне.

В свою очередь глава польского военного ведомства напомнил, что Варшава намерена закупить у Вашингтона, в частности, такую военную технику, как истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35, реактивные системы залпового огня HIMARS, комплексы противовоздушной обороны Patriot и танки Abrams. "Верю, что эти приобретения также проложат путь к более интенсивному сотрудничеству между нашей военной промышленностью, чтобы обеспечить эффективное обслуживание техники американского производства, применяемой польскими вооруженными силами. Я рад, что в поддержку этого аспекта нашего сотрудничества мы подпишем сегодня соглашение о взаимных закупках в сфере обороны", - сказал Блащак.

По оценке Остина, отношения между США и Польшей укрепляются. "Мы высоко ценим все, что Польша делает ради нашей общей безопасности", - заверил шеф Пентагона.

Кроме того, он заострил внимание на военной помощи Варшавы Киеву. "В действительности без огромного вклада Польши мы бы никогда не смогли сделать столько для Украины <...>", - считает Остин.