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Трамп перенес митинг в штате Айова из-за угрозы торнадо

США Материалы 14 мая 2023 02:38 (UTC +04:00)
Трамп перенес митинг в штате Айова из-за угрозы торнадо

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Бывший президент США Дональд Трамп отменил запланированный на субботу митинг в штате Айова из-за угрозы торнадо. Соответствующую публикацию он разместил в своей социальной сети Truth Social, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"К сожалению, из-за угрозы торнадо в Де-Мойне мы вынуждены отменить сегодняшний митинг <...>", - написал Трамп.

По словам бывшего американского лидера, местные власти обратились к нему с просьбой "отменить или перенести" мероприятие перед тем, как он вылетел в Айову из города Палм-Бич (штат Флорида), где находится его поместье Мар-а-Лаго. Как отметил Трамп, новая дата проведения митинга будет обнародована в скором времени. Он порекомендовал своим сторонникам в Айове "оставаться в укрытии" ввиду возможного торнадо в центральной части штата.

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