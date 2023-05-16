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Трамп в связи с расследованием спецпрокурора по РФ заявил, что американцев обманывали

США Материалы 16 мая 2023 01:17 (UTC +04:00)
Трамп в связи с расследованием спецпрокурора по РФ заявил, что американцев обманывали

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Бывший президент США Дональд Трамп, комментируя итоги расследования спецпрокурора США Джона Дарема о том, что ФБР не следовало начинать разбирательство о приписываемых бывшему главе государстве связях с Россией, заявил, что американское общество обманывали, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"После активного исследования спецпрокурор Джон Дарем пришел к заключению, что ФБР никогда не следовало начинать расследование Трамп - Россия! Иными словами, американское общество обманули, как и обманывают прямо сейчас те, кто не хочет видеть величие Америки!" - прокомментировал в понедельник Трамп расследование в своей соцсети Truth Social.

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