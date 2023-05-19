США внесут в черные списки по России еще свыше 300 фигурантов

Соединенные Штаты приняли решение расширить свои секторальные санкции в отношении России, а также внести в составляемые по ней черные списки еще более 300 фигурантов и отрезать от американского экспорта дополнительные 70 структур, связанных с Москвой. Об этом сообщил представитель администрации США высокого ранга, выступая в четверг на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен участию американского президента Джо Байдена в саммите Группы семи (G7) в Хиросиме (Япония), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Этот американский чиновник уточнил, что новые ограничительные меры Вашингтона, принимаемые в увязке с саммитом "семерки", затронут не только Россию, но и третьи страны. "Более того, мы объявим о введении американских санкций в отношении более чем 300 физических лиц, организаций, морских и воздушных судов. Это будет касаться пресечения обхода санкций, действий финансовых посредников, а также будущих энергетических и [иных] добывающих мощностей России", - заявил представитель вашингтонской администрации.