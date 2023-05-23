Глава Минфина США считает возможным объявление дефолта 1 июня

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что по-прежнему считает возможной ситуацию, при которой страна столкнется с дефолтом по федеральному долгу уже 1 июня, если Белый дом и Конгресс США не успеют согласовать повышение потолка госдолга. Об этом говорится в письме, которое она в понедельник направила руководству Конгресса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Согласно нашим оценкам, весьма вероятно, что министерство финансов не сможет более выполнять обязательства, взятые американским правительством, если Конгресс не найдет решение <...> к началу июня, возможно, даже к первому июня", - говорится в документе.