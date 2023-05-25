Группа из Китая атаковала компьютерную сеть критической инфраструктуры США

Американские власти обвинили группу киберспециалистов Volt Typhoon, "находящуюся на финансировании китайских властей", в атаке на компьютерную сеть критической инфраструктуры США. Об этом сообщило в среду Агентство национальной безопасности (АНБ).

По его версии, Volt Typhoon "атаковала сети в критически важных секторах инфраструктуры США, данный субъект может применять те же методы против этих и других секторов по всему миру". "На протяжении многих лет Китай проводит операции по всему миру с целью хищения интеллектуальной собственности и конфиденциальных данных у организаций критической инфраструктуры стран по всему миру", - утверждала в связи с заявлением АНБ руководитель Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA) США Джен Истерли. Она полагает, что "Китай использует весьма изощренные средства для атак на критическую инфраструктуру" Соединенных Штатов.

ФБР "продолжает предостерегать Китай от вредоносной деятельности, направленной против организаций критической инфраструктуры", сказал помощник директора ФБР по вопросам кибербезопасности Брайан Ворндран.