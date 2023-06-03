Президент США объявил о намерении подписать законопроект по лимиту госдолга в субботу

БАКУ /Trend/ - Президент США Джо Байден объявил, что подпишет законопроект о потолке государственного долга, который был одобрен конгрессом, в субботу, передает Trend.

Президент подчеркнул, что принятие этого бюджетного соглашения было решающим и ставки были очень высоки. Он намеревается подписать его завтра, и это очень хорошая новость для американского народа.

Байден отметил, что достижение этого соглашения было чрезвычайно важным, и оно предотвратило экономический кризис и коллапс экономики. Хотя никто не получил все, что хотел, американский народ получил то, что было необходимо.

Президент подчеркнул, что этот согласованный пакет мер обеспечивает дальнейший экономический прогресс и предотвращение кризиса.

Законопроект приостанавливает действие лимита государственного долга США, который в настоящее время составляет 31,4 трлн долларов, до 1 января 2025 года, и ограничивает государственные расходы на следующие два года.