В Пентагоне заявили, что США и Китай находятся в состоянии конфронтации

БАКУ /Trend/ - По словам председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США, генерала Марка Милли, Соединенные Штаты и Китай находятся в состоянии соперничества и, вероятно, конфронтации, но не в состоянии открытого конфликта. В интервью телеканалу CNN он отметил, что пока еще нет конфликта между двумя странами, передает Trend.

Генерал Милли выразил мнение, что война между США и Китаем не является неизбежной. Он подчеркнул важность поддержания статус-кво состояния соперничества и призвал к диалогу и деэскалации в кризисные моменты.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома, Джон Кирби, также отметил рост агрессивности со стороны Китая при перехватах американских военных самолетов и кораблей. Он признал, что США также осуществляют перехваты, но отметил, что американская сторона делает это профессионально, в то время как действия Китая в последних двух случаях были опасными.