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Трампу предъявили обвинения

США Материалы 9 июня 2023 23:15 (UTC +04:00)
Трампу предъявили обвинения

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БАКУ /Trend/ - Американские власти предъявили обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу и его помощнику Уолту Науте по 38 пунктам дела о ненадлежащем хранении секретных документов.

Как передает Trend, обвинительное заключение было размещено в электронной базе суда южного округа штата Флорида.

Обвинения включают дачу ложных показаний, преступный сговор и умышленное сокрытие секретных документов, включающих информацию о ядерных программах и оборонительном потенциале США и других стран.

В общей сложности, Трампу грозит длительное тюремное заключение до 400 лет в совокупности, а также штрафы. Наказание будет определено судом.

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