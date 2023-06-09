Трампу предъявили обвинения

БАКУ /Trend/ - Американские власти предъявили обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу и его помощнику Уолту Науте по 38 пунктам дела о ненадлежащем хранении секретных документов.

Как передает Trend, обвинительное заключение было размещено в электронной базе суда южного округа штата Флорида.

Обвинения включают дачу ложных показаний, преступный сговор и умышленное сокрытие секретных документов, включающих информацию о ядерных программах и оборонительном потенциале США и других стран.

В общей сложности, Трампу грозит длительное тюремное заключение до 400 лет в совокупности, а также штрафы. Наказание будет определено судом.