США отправляют к берегам Израиля группу морских пехотинцев и моряков

БАКУ /Trend/ - США направили к берегам Израиля десантную группу в составе 4000 морских пехотинцев и моряков на трех кораблях, сообщили источники в Пентагоне, передает Trend.

Согласно информации, амфибийно-десантная группа «Батаан» из более чем 4 тысяч моряков и морских пехотинцев, присоединится на берегу Израиля к ВМС США, в состав которой входят два авианосца и их эскорт.

Сообщается, что в случае эскалации конфликта между Израилем и движением ХАМАС американские военные будут оставаться на борту.

В переброске участвуют два десантные корабля USS Bataan и USS Carter Hall, которые в понедельник находился в Оманском заливе.