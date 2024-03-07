США построят порт в секторе Газа для доставки гуманитарной помощи по морю

БАКУ /Trend/ - Администрация США приняла решение создать порт в секторе Газа для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа морским путем через Кипр.

Как передает Trend, об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации на специальном онлайн-брифинге для журналистов.

Он отметил, что сегодня президент США Джо Байден в своем обращении объявит, что поручил американским военным срочную миссию по созданию порта в секторе Газа в сотрудничестве со странами-единомышленниками и гуманитарными партнерами.

"Первые поставки будут осуществлены через Кипр при поддержке американских военных и коалиции партнеров и союзников", - сказал он.