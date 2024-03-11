Джо Байден - худший президент в истории Разъединенных Штатов Америки - Дональд Трамп

БАКУ /Trend/ - Джо Байден - худший президент в истории Разъединенных Штатов Америки.

Как передает в понедельник Trend, об этом на своей странице в соцсети Truth Social написал 45-й президент США Дональд Трамп.

Экс-президент также отметил, что на выступления Байдена "почти никто не ходит", в то время как на его собственные мероприятия собираются "тысячи людей".

Ранее Трамп пригласил Байдена на дебаты, чтобы они могли обсудить наиболее важные вопросы для страны.

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