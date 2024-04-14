Президент США осудил атаку Ирана на Израиль

БАКУ /Trend/ - Президент США Джо Байден решительно осудил атаку Ирана на Израиль.
Как передает Trend, об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.
"Я осуждаю эти нападения самым решительным образом", - отметил Байден.
По его словам, удары были нанесены не только с территории Ирана, но и с территорий Йемена, Сирии и Ирака.
Отметим, что что 14 апреля Иран подтвердил, что начал операцию против Израиля и выпустил по Израилю десятки беспилотников и ракет.
Напомним, что 1 апреля в результате авиаудара Израиля по району Меззе в Дамаске погибли 13 человек, в том числе командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Сирии и Ливане генерал Мохаммад Реза Захеди и его заместитель Мохаммад Хаджи Рахими. С тех пор напряженность между Ираном и Израилем возросла.