Оккупация Арменией земель Азербайджана - главная причина нарушений режима прекращения огня - МИД

20 мая 2017 18:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сопредседатели МГ ОБСЕ должны настоятельно призвать к продолжению субстантивных переговоров с целью изменения в Нагорном Карабахе статус-кво, который является неприемлемым и неустойчивым.

Об этом в субботу написал на своей странице в социальной сети Twitter официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя заявление сопредседателей МГ ОБСЕ.

"Непонятна детская радость армянской стороны в связи со стандартным заявлением сопредседателей. Всем хорошо известно, что Азербайджан никогда не смирится с оккупацией своих территорий. Прекращение огня - не решение, и не может им быть. Для прочного мира вооруженные силы Армении должны вывести свои войска с оккупированных земель Азербайджана. Сопредседатели ОБСЕ должны настоятельно призвать к продолжению субстантивных переговоров с целью изменения неприемлемого и неустойчивого статус-кво в отношении оккупации", - написал официальный представитель МИД.

Гаджиев отметил, что нелегальное присутствие вооруженных сил Армении на оккупированных землях Азербайджана - главная причина нарушений режима прекращения огня и напряженности.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Талех Агавердиев)

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