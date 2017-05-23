Президент Азербайджана выразил соболезнования премьеру Великобритании

23 мая 2017 13:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования премьер-министру Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезе Мэй.

«Крайне потрясены известием о многочисленных человеческих жертвах и раненых в результате взрыва, произошедшего в городе Манчестер.

Мы крайне возмущены этим жестоким террористическим актом, считаем необходимым и важным ведение всеобщей и решительной борьбы с терроризмом.

В связи с произошедшей трагедией выражаю глубокие соболезнования от своего имени и от имени азербайджанского народа Вам, семьям и близким погибших, всему народу Соединенного Королевства, желаю скорейшего исцеления раненым", - говорится в соболезновании главы государства.

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