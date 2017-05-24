IV Игры исламской солидарности стали важным событием новейшей истории Азербайджана - депутат

24 мая 2017 19:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Проведенные в Азербайджане IV Игры исламской солидарности запомнились в первую очередь как одно из важных событий в спортивной и культурной жизни страны, сказал в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу.

По его словам, Игры исламской солидарности стали одним из важных событий новейшей истории Азербайджана, охватившим все сферы жизни - от экономической до социально-политической. Исламиада стала мероприятием, которое каждый азербайджанец будет вспоминать с гордостью.

Хикмет Бабаоглу сказал, что Игры оживили туристическую жизнь страны, продемонстрировали, насколько большой силой является исламская цивилизация, если будет солидарность.

Депутат добавил, что Игры исламской солидарности транслировались в более чем 50 странах и создали возможность для пропаганды информации об Азербайджане. «Председатель Оргкомитета Игр исламской солидарности, Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева еще раз продемонстрировала образцовую организацию Игр и азербайджанский стандарт в проведении спортивных игр и международных мероприятий. Как справедливо подчеркнул Президент Ильхам Алиев, на церемонии открытия Азербайджан показал прогрессивность исламской религии, талантливых представителей азербайджанского народа, богатую древнюю историю, культуру страны. Церемония закрытия также представила Азербайджан как прогрессивную и современную страну. Внеся вклад в пропаганду Азербайджана и исламского мира, Игры еще раз продемонстрировали всему миру, насколько большой является исламская цивилизация», - сказал Бабаоглу.

С 8 по 22 мая в Баку прошли IV Игры исламской солидарности. Национальная сборная Азербайджана стала победителем Исламиады по количеству медалей.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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