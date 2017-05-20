Баку-2017: Вышел в четвертьфинал еще один азербайджанский борец-вольник

БАКУ /Trend/ - На IV Играх исламской солидарности азербайджанский борец-вольник в весовой категории 61 кг Гаджи Алиев встретился в 1/8 финала с туркменским борцом Сапармуратом Мырадовым.

Одержав победу со счетом 10:0, Гаджи Алиев вышел в четвертьфинал.

В четвертьфинале соперником Гаджи Алиева будет представитель Таджикистана Тоджеддин Ходжаев.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Кямаля Сеидова)