Завтра в Баку будет ветрено

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в воскресенье ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, днем преимущественно без осадков, сообщили Trend в субботу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Ночью в некоторых местах полуострова ожидаются грозовые дожди. Северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 13-16, днем - 20-24, в Баку ночью - 14-16, днем - 21-23 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 753 до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85, днем - 60-65 процентов.

В районах Азербайджана возможны грозовые дожди, местами ливневого характера, град. Западный ветер будет усиливаться.

Ночью - 12-17, днем - 23-28, в горах ночью - 5-10, днем - 13-18 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)