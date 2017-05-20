Азербайджанские баскетболисты вышли в полуфинал соревнований на Исламиаде

БАКУ /Trend/ - На IV Играх исламской солидарности в Баку продолжаются соревнования по баскетболу 3x3.

В 1/4 финала соревнований мужская сборная Азербайджана одержала досрочную победу над командой из Индонезии со счетом 21:13.

В другой четвертьфинальной встрече должны были встречаться сборные Турции и Кот-д'Ивуара. Так как команда Кот-д'Ивуара не вышла на игру, ей было объявлено техническое поражение, и сборная Турции также прошла в полуфинал.

Другие встречи четвертьфинала пройдут во второй половине дня.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Талех Агавердиев)