Лучшие моменты IV Игр исламской солидарности «Баку-2017. (ФОТО - ЧАСТЬ 2)

24 мая 2017 11:38 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Лучшие моменты IV Игр исламской солидарности «Баку-2017», состоявшихся 12-22 мая в Баку.

На проведенных в Баку Играх исламской солидарности более трех тысяч спортсменов, представляющих 54 страны, соревновались за 269 комплектов медалей. Игры проходили на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

Национальная сборная Азербайджана завершила соревнования на первом месте с 75 золотыми, 50 серебряными и 37 бронзовыми медалями. Турция с 71 золотой медалью заняла второе, Иран с 39 золотыми медалями - третье место.

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