В Азербайджане есть силы, желающие дестабилизировать страну, используя религиозный фактор - шейхульислам

24 мая 2017 13:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде призвал ахундов и имамов быть внимательными, подчеркнув, что в Азербайджане существуют силы, желающие добиться дестабилизации в стране, используя для этого религиозный фактор.

«Это очень большая угроза, от которой нам необходимо защититься: ахунды и имамы не должны делать не согласованных обращений», - отметил Пашазаде.

Аллахшукюр Пашазаде также посоветовал ахундам и имамам не комментировать события, происходящие в других странах, не участвовать в различного рода собраниях до ифтара (разговения) во время месяца Рамазан.

Глава УМК подчеркнул, что мусульманский религиозный деятель не должен быть организатором или участником такого рода действий во время месяца Рамазан.

Председатель УМК также отметил, что допустившие подобные действия ахунды и имамы могут быть отстранены от должностей.

Аллахшукюр Пашазаде посоветовал верующим немедленно информировать соответствующие структуры о лицах, пытающихся создать разногласия между религиозными течениями, чтобы были своевременно приняты должные меры, и пресечены подобные попытки. «Мы не можем допустить, чтобы возникли условия, при которых, между различными религиозными течениями возникали разногласия. Политика Азербайджанского государства направлена на то, чтобы не допускать в стране религиозных разногласий», - подчеркнул Пашазаде.

Председатель УМК подчеркнул, что в Азербайджане обеспечивается религиозная стабильность.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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