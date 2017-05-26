Участники I Азербайджано-румынского межуниверситетского форума посетили БГУ (ФОТО)

Проректора двух ясских университетов Румынии: Александру Иоан Куза и сельскохозяйственных наук и ветеринарной медицины - Ливиу Дан Мирон, Ионел Мангалагиу, а также дипломатический советник Михаэла Ианки посетили Бакинский государственный университет (БГУ).

Во встрече ректора, академика Абеля Магеррамова с этими участниками I Азербайджано-румынского межуниверситетского форума обсуждались вопросы межуниверситетских связей, двойных программ, проведения совместных исследований, обмена студентами и преподавателями.

Гости на факультетах БГУ также обсудили перспективы сотрудничества.

Отметим, что I Азербайджано-румынский межуниверситетский форум начал свою работу 24 мая. Для участия в мероприятии в Баку под руководством заместителя министра образования Румынии Гигеля Парашивина прибыла делегация представителей Министерства образования Румынии и 10 ведущих университетов этой страны.

В форуме приняли участие представители и руководители 16 вузов Азербайджана.

Впервые в мероприятии такого масштаба, проходящем при участии вузов Азербайджана и Румынии, приняли участие и азербайджанские выпускники вузов Румынии.

После церемонии открытия форум продолжил работу в панельных дискуссиях.