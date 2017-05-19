Официальный курс маната к мировым валютам на 19 мая

19 мая 2017 09:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 19 мая установлен на уровне 1,7023 и 1,8916 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.

Курсы валют и драгметаллов

19.05.2017

1 доллар США

1 USD

1.7023

1 евро

1 EUR

1.8916

1 австралийский доллар

1 AUD

1.264

1 аргентинский песо

1 ARS

0.1063

100 белорусских рублей

100 BYR

0.9101

1 бразильский реал

1 BRL

0.5051

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4635

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1272

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1512

1 чешская крона

1 CZK

0.0711

1 чилийский песо

1 CLP

0.2532

1 китайский юань

1 CNY

0.247

1 датская крона

1 DKK

0.2542

1 грузинский лари

1 GEL

0.7042

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2187

1 индийская рупия

1 INR

0.0263

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.2054

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0127

100 иранских риалов

100 IRR

0.0046

1 шведская крона

1 SEK

0.1936

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7367

1 израильский шекель

1 ILS

0.4737

1 канадский доллар

1 CAD

1.2521

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6061

1 казахский тенге

1 KZT

0.0054

1 киргизский сом

1 KGS

0.0251

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1129

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.3935

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0905

1 молдавская лея

1 MDL

0.0926

1 египетский фунт

1 EGP

0.094

1 норвежская крона

1 NOK

0.201

100 узбекских сомов

100 UZS

0.045

1 польский злотый

1 PLN

0.4485

1 российский рубль

1 RUB

0.0296

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.223

1 саудовский риал

1 SAR

0.4539

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3506

1 турецкая лира

1 TRY

0.4709

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0563

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1932

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4871

1 украинская гривна

1 UAH

0.0645

100 японских иен

100 JPY

1.5284

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1725

Золото (1 унция)

1 XAU

2137.9186

Серебро (1 унция)

1 XAG

28.2582

Платина (1 унция)

1 XPT

1589.9482

Палладий (1 унция)

1 XPD

1302.2595
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