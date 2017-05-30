Будет ли построен газопровод Иран-Пакистан?

30 мая 2017 10:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Маловероятно, что проект газопровода Иран-Пакистан будет реализован в ближайшее время, считает управляющий директор немецкой консалтинговой компании DESB, специализирующейся на исследованиях энергетического рынка, специалист по Каспийскому региону Бехруз Абдольванд (Behrooz Abdolvand).

"Я не думаю, что строительства трубопровода Иран-Пакистан завершится в скором времени, потому что у Пакистана нет финансовых ресурсов, чтобы построить участок этого трубопровода на своей территории, и, кроме того, он хочет покупать газ по очень низкой цене", - сказал Trend Абдольванд по электронной почте.

По его мнению, трубопровод Иран-Пакистан будет приносить прибыль только в случае его продления до Индии, но, при этом Индия хочет избежать зависимости от Пакистана в вопросе поставок газа.
Аналитик отметил, что также существует политическое давление со стороны США и Саудовской Аравии на Пакистан, так как обе эти страны хотят предотвратить строительство трубопровода из Ирана.

"Реализация этого проекта возможна, только если Китай примет решение о строительстве газопровода вдоль Каракорумского шоссе до своей провинции Синьцзян в рамках своих больших амбиций по реализации энергетического "Шелкового пути"", - сказал Абдольванд.

Реализация проекта строительства газопровода Иран-Пакистан под названием "Мир" общей стоимостью 7,5 миллиарда долларов была начата в марте 2013 года. Иран, в соответствии с двусторонним соглашением, уже завершил строительство своего участка трубопровода от газового месторождения "Южный Парс" до границы с Пакистаном. Однако пакистанская сторона затягивает строительство своего участка, объясняя задержку отсутствием средств.

(Автор: Елена Косолапова)
Твиттер:@E_Kosolapova

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