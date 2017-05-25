Российскую военную базу в Таджикистане усилил "Ураган"

25 мая 2017 11:18 (UTC+04:00)

Российская военная база в Таджикистане усилена дивизионом реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган", заявил в четверг командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Владимир Зарудницкий, пишет РИА Новости.

"Боевые возможности 201-й военной базы усилены сформированным дивизионом большой мощности, на вооружении которого реактивные системы залпового огня "Ураган"", — сказал командующий.

При этом, по словам генерала, численность соединения остается в рамках международных соглашений.
РСЗО "Ураган" калибром 220 миллиметров способны наносить эффективное огневое поражение целям на дальностях до 35 километров в условиях сложного горного рельефа, их отличает высокая маневренность и быстрота развертывания.

201-я военная база – крупнейший зарубежный военный объект России, дислоцируется в городах Душанбе и Курган-Тюбе. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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