Президент Узбекистана выразил соболезнования премьеру Великобритании

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев направил премьер-министру Великобритании Терезе Мэй послание с соболезнованиями в связи с террористическим актом в Манчестере, приведшим к многочисленным человеческим жертвам, сообщила во вторник пресс-служба узбекского МИД.

В послании глава Узбекистана попросил «передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим».

В понедельник вечером в концертном комплексе «Манчестер Арена» во время выступления американской певицы Арианы Гранде произошел взрыв. По последним данным, погибли 22 человека, 59 получили ранения.

(Автор: Демир Азизов. Редактор: Ирина Парфёнова)