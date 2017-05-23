Президент Узбекистана выразил соболезнования премьеру Великобритании

23 мая 2017 16:05 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев направил премьер-министру Великобритании Терезе Мэй послание с соболезнованиями в связи с террористическим актом в Манчестере, приведшим к многочисленным человеческим жертвам, сообщила во вторник пресс-служба узбекского МИД.

В послании глава Узбекистана попросил «передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим».

В понедельник вечером в концертном комплексе «Манчестер Арена» во время выступления американской певицы Арианы Гранде произошел взрыв. По последним данным, погибли 22 человека, 59 получили ранения.

(Автор: Демир Азизов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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