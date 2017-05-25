Президент Узбекистана принял заместителя премьер-министра Турции

25 мая 2017 21:35 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев в четверг принял заместителя премьер-министра Турции Йилдырыма Тугрула Тюркеша, прибывшего в Ташкент для участия в заседании узбекско-турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщило Национальное информагентство республики (УзА).

В ходе встречи особое внимание было уделено вопросам расширения практического сотрудничества с турецкими компаниями и совместной реализации проектов по созданию в Узбекистане высокотехнологичных производств в текстильной, кожевенной, химической и фармацевтической отраслях, промышленности стройматериалов, в переработке сельхозпродукции.

Глава Узбекистана с удовлетворением отметил интенсификацию контактов и активизацию двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Он подчеркнул, что встречи на высшем уровне - в ходе визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Самарканд в ноябре прошлого года и в рамках международного форума «Один пояс, один путь» в Пекине открыли новые возможности для развития полномасштабного и взаимовыгодного партнерства между двумя странами.

Стороны отметили также значительный потенциал взаимодействия в сфере туризма, включая создание объектов туристической инфраструктуры, продвижение совместных туристических продуктов, а также подготовку квалифицированных специалистов в этой области.

С удовлетворением отмечены результаты состоявшихся в Ташкенте очередного заседания узбекско-турецкой межправительственной комиссии и инвестиционного форума с участием компаний и предприятий Узбекистана и Турции, в ходе которых определены перспективные направления и проекты делового партнерства на сумму около двух миллиардов долларов.

От имени руководства Турции Йилдырым Тугрул Тюркеш поблагодарил узбекскую сторону за поддержку и благоприятные условия, созданные для деятельности турецких компаний в Узбекистане, а также подчеркнул готовность к дальнейшему развитию полномасштабного двустороннего сотрудничества.

(Автор: Демир Азизов)

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