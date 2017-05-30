КНР оборудует таможенные посты Узбекистана досмотровыми комплексами на $18,3 млн.

30 мая 2017 08:02 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - Постановлением президента Узбекистана Шавкат Мирзияев определены меры по обеспечению эффективного использования гранта, предоставляемого правительством Китая, для оснащения таможенных постов Узбекистана.

В постановлении, обнародованном на сайте президентской пресс-службы, сказано, что в соответствии с межправительственным соглашением о технико-экономическом сотрудничестве КНР предоставляет Узбекистану грант в виде четырех крупногабаритных инспекционно-досмотровых комплексов по контролю за железнодорожными грузами и десяти комплектов сканирующих систем по контролю за среднегабаритными грузами и запасных частей к ним на общую сумму 126 миллионов китайских юаней (18,3 миллиона долларов).

В эту сумму входит монтаж и пуско-наладочные работы, гарантийное техническое обслуживание, а также обучение специалистов эксплуатации и ремонта оборудования.

Согласно принятому документу, крупногабаритные инспекционно-досмотровые комплексы будут установлены на железнодорожных приграничных таможенных постах «Узбекистан», «Бекабад» (Ташкентская область), «Ходжедавлат» (Бухарская область) и «Сариасия» (Сурхандарьинская область), а также десяти комплектов сканирующих систем по контролю за среднегабаритными грузами - на приграничном таможенном посту «Международный аэропорт Ташкент».

Ввозимое за счет средств гранта сканирующее оборудование освобождается от уплаты таможенных платежей, услуги нерезидентов - от уплаты НДС, а доходы нерезидентов от оказания услуг по техобслуживанию сканирующего оборудования – от налога на прибыль юрлиц.

Разработка проектно-сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ по строительству инженерных коммуникаций будут осуществляться за счет узбекских участников проекта.

(Автор: Демир Азизов)

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