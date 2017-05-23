Louisiana Jazz Ensemble: американские джазовые музыканты выступят в Баку

БАКУ /Trend Life/ - Изменена дата концерта в Баку джазового ансамбля "Louisiana Jazz Ensemble" из Нового Орлеана (штат Луизиана, США), сообщили Trend Life организаторы. Ансамбль выступит на сцене Международного центра мугама 25 мая. Напомним, ранее сообщалось, что концерт состоится 24 мая.

Визит ансамбля в столицу Азербайджана состоится по приглашению Университета ADA. Концерт пройдет при поддержке Международного центра мугама. Еще одно выступление коллектива состоится 26 мая в Университете ADA в день выпуска.

Именно основатель ансамбля "Louisiana Jazz Ensemble" Фредерик Старр – профессор Университета Джонса Хопкинса, ученый в сфере политических наук - является почетным доктором Университета ADA.

Отметим, что в 1980 году, работая в колледже Тулейна, Старр организовал джазовый ансамбль, в котором сам играл на кларнете. Репертуар ансамбля состоит из классического новоорлеанского джаза 1930-х годов. Ансамбль известен как в США, так и в Европе.

Билеты на концерт в Международном центре мугама можно приобрести во всех кассах города и на сайте http://iticket.az/.

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(Автор: Джани Бабаева)