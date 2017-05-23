После болезни известный азербайджанский актер вновь выйдет на сцену (ФОТО)

23 мая 2017 16:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига в Баку после небольшого перерыва вновь покажут спектакль "Zəng" ("Звонок"), сообщили Trend Life в пресс-службе театра. Постановка будет продемонстрирована в 16.00 24 мая.

Моноспектакль"Zəng" с участием талантливого актера театра Рагима Рагимова будет показан в его день рождения. Напомним, что у актера несколько месяцев возникли серьезные проблемы со здоровьем, и он перенес тяжелую операцию.

"Последние несколько месяцев были тяжелыми, но я никогда не терял надежду. Всегда верил, что обязательно вновь выйду на сцену к своим зрителям. Хочу поблагодарить всех, кто поддержал меня в этот трудный период в моей жизни. Счастлив вновь быть в родном театре, на любимой сцене", - сказал он.

Отметим, что автор сценария и режиссер спектакля – главный режиссер театра Гурбан Масимов, художник-постановщик Равана Ягубова. Постановка повествует о семейных отношениях, внимании, которое нужно проявлять к родителям.

(Автор: Джани Бабаева )

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