Единственный район Азербайджана - пешком за 1 час 45 минут (ВИДЕО, ФОТО)

27 мая 2017 15:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Очередная передача "Amil Xəlil ilə Bura Vətəndir", которая будет представлена 28 мая в 14.00 на Lider TV, будет посвящена Сальянскому району, сообщили Trend Life в пресс-службе телепроекта.

Автор просветительского телепроекта и ведущий передачи Амиль Халил рассказывает зрителям о достопримечательностях Азербайджана, как журналист-исследователь представляет интересные материалы из истории, культуры, архитектуры, фольклора и традиций мест, которые он посещает.

Расположенный на расстоянии 126 км от столицы город Сальяны называют воротами юга. С востока район омывается Каспийским морем, по территории района протекает река Кура. Возможно, это единственное место в республике, где паромы используются для переправы с одного берега на другой. Ходят по расписанию как маршрутное такси. Кстати, это единственный район, который можно пройти пешком от въезда до выезда за 1 час 45 минут.

Главной достопримечательностью района является Национальный парк Ширван, созданный в 2003 году на 55 гектарах с целью сохранения местной флоры и фауны и в первую очередь джейранов, занесенных в Красную Книгу. Кроме джейранов в заповеднике обитают 34 вида птиц, из которых 14 занесены в Красную Книгу. В 5 км от Сальяны расположен грязевой вулкан Бабазенин. Архитектурные памятники района: мост Гумлавар (XII в.), комплекс строений Ханагах в селе Губалы Балоглан (XIX в.).

Об этом и многом другом в передаче "Amil Xəlil ilə Bura Vətəndir". Телефон для связи с авторами проектами: WhatsApp - 070 653 48 69.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

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