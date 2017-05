Выступление Парваны Алджановой и Полада Бюльбюльоглу в Кремле (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Представительница Азербайджана, участница проекта телеканала НТВ "Ты супер!" Парвана Алджанова приняла участие в грандиозном финале проекта в Кремлевском дворце (Москва, Россия), сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

В грандиозном финальном концерте юные таланты, участники проекта из СНГ и Балтии выступили в компании самых ярких звезд эстрады. Парвана Алджанова выступила с послом Азербайджана в России, известным исполнителем и композитором Поладом Бюльбюльоглу. В их исполнении прозвучала композиция "Твой путь", которая была встречена бурными аплодисментами.

Отметим, что Азербайджан в проекте представляли - 12–летняя Хошгедем Мехтиева и 17-летняя Парвана Алджанова, которые вышли во второй тур конкурса, но затем выбыли из проекта.

(Автор: Джани Бабаева)