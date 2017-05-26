ВВС Ирака сбросили на Мосул листовки с призывом покинуть центр города

26 мая 2017 22:24 (UTC+04:00)

ВВС Ирака в пятницу сбросили на Мосул листовки с призывом к мирным жителям покинуть исторический центр города, удерживаемый боевиками ИГ, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

"Самолеты иракских ВВС недавно сбросили сотни тысяч листовок на неосвобожденные районы с призывом к местным жителям покинуть территорию через безопасные коридоры", - говорится в заявлении армии.

В листовках военные предупредили о скором наступлении на район.

Международная неправительственная организация Save the Children выразила озабоченность в связи с шагом властей Ирака, так как, по ее оценке, он свидетельствует о нависшей над гражданским населением опасности в случае активизации боевых действий.

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