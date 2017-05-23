Из аэропорта Гетеборга эвакуировали людей из-за подозрительной сумки

Шведская полиция эвакуировала людей из ряда помещений аэропорта Ланнветтер недалеко от Гетеборга после того, как в зале вылета была найдена подозрительная сумка, передает ТАСС со ссылкой на газету Göteborg Posten.

По ее информации, на сумке были найдены "следы взрывчатых материалов". В аэропорт прибыли специалисты, чтобы осмотреть ее. Рядом с аэропортом полиция установила заграждения.

"Могу сказать, что, насколько мне известно, никакой угрозы в этой связи нет. Однако мы все же решили, что этот предмет может быть опасным, поэтому приняли необходимые меры. Те пассажиры, которые уже прошли регистрацию, тоже были эвакуированы", - приводит газета Aftonbladet слова представителя полиции.

Он добавил также, что в настоящее время неясно, как инцидент отразится на воздушном сообщении.