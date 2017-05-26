В Бразилии почти сто заключенных совершили побег из тюрьмы

26 мая 2017 01:55 (UTC+04:00)

Не менее 91 заключенного совершили в четверг побег из тюрьмы бразильского штата Риу-Гранди-ду-Норти на севере страны, передает РИА Новости.

По данным канала Telesur, заключенные сбежали на рассвете через туннель длиной в 30-40 метров. Для отвлечения внимания охраны остальные устроили беспорядки внутри тюрьмы.

Силы безопасности развернули операцию по поиску беглецов в 36 городах на границе штатов Параиба и Риу-Гранди-ду-Норти, уже удалось схватить восьмерых сбежавших.

Руководство тюрьмы утверждает, что после побега за заключенными прибыли две автомашины и мотоцикл, им удалось переодеться в гражданскую одежду.

В январе 2017 года из той же тюрьмы сбежали еще 14 заключенных.

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