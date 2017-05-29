В Сомали в результате стрельбы погибли шесть человек

29 мая 2017 00:27 (UTC+04:00)

По меньшей мере шесть человек погибли, 15 получили ранения после того, как мужчина открыл огонь по людям в центре раздачи питания в Сомали, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

По данным агентства, вооруженный мужчина целился только по бедным людям, которые направились получать завтраки в городе Абуд-Вак, расположенном в центральной части Сомали.

"Мужчина, вооруженный АК-47, убил шесть человек, большинство из которых - женщины, и ранил еще 15, все они мирные жители", - сообщил очевидец Моаллим Сугаал Али Гулед.

Как сообщает агентство, открывший стрельбу мужчина скрылся с места преступления, никто не взял ответственность за нападение.

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