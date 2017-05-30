Премьер-министр Ирака из Мосула объявил о скорой победе над ИГ

30 мая 2017 00:43 (UTC+04:00)

Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил о скорой победе над боевиками террористической группировки "Исламское государство" в Мосуле. Такое заявление, как передал ТАСС со ссылкой на телеканал "Ас-Сумария", главнокомандующий иракской армией сделал в понедельник во время встречи в Мосуле с командующими кампанией по выдворению боевиков из города.

"Благодаря усилиям наших героев о победе будет объявлено очень скоро", - сказал он, отметив, что операция находится на завершающем этапе. Вместе с тем он обратился к соседним государствам с требованием "уважать суверенитет Ирака" и "отказаться от вмешательства в дела страны". Как сообщалось ранее, отряды армейского спецназа, силы быстрого реагирования МВД и Федеральная полиция Ирака при поддержке ведомой США коалиции в субботу начали штурм последних укреплений ИГ в западной части Мосула. Под контролем террористов находятся порядка 5% территории второго по величине города республики.

Аль-Абади прибыл в понедельник в Мосул, где провел совещание с руководителями спецподразделений ВС Ирака, участвующими в освобождении города, а также с командирами проправительственных шиитских вооруженных формирований "Аль-Хашд аш-Шааби", отвечающих за западный фронт. Последние объявили сегодня о планах по зачистке от террористов ирако- сирийской границы, начиная со вторника.

Ранее сегодня один из командующих отрядами ополчения Хади аль-Амири сообщил, что шиитские бойцы достигли селения Умм-Джрейс на границе с Сирией. Как заявил телеканалу Al Mayadeen официальный представитель "Аль-Хашд аш-Шааби" Карим ан-Нури, шиитские бойцы готовы участвовать в операциях против ИГ в Сирии при координации с Дамаском. На прошлой неделе шиитские ополченцы освободили населенные пункты Кайраван и Эль-Кахтания на пути к границе. По сведениям газеты Al Akhbar, наступление иракских шиитских формирований идет в координации с правительственными силами в соседней Сирии, которые находятся сейчас на одном из участков фронта в 60 км от границы с Ираком.

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