Трамп стал первым президентом США, посетившим святыни Старого города Иерусалима

22 мая 2017 19:18 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп стал первым действующим главой американской администрации, который посетил религиозные святыни Старого города Иерусалима - Храм Гроба Господня и Стену Плача, передает ТАСС.

Прямую трансляцию посещения Трампом святынь христианства и иудаизма вели все каналы израильского национального телевидения.

В пешую прогулку по Старому городу Иерусалима Трамп отправился без сопровождения представителей как израильского, так и палестинского руководства из-за неурегулированности статуса этого места.

"Трамп вошел в историю как первый действующий президент США, посещающий Старый город и Стену Плача", - написал в Twitter, комментируя визит президента, бывший посол США в Израиле Дан Шапиро. По его мнению, "у Трампа не было выбора, кроме как посещать Старый город без сопровождения израильских или палестинских лидеров, а только в сопровождении духовенства".

Шапиро пояснил, что "любой намек на изменение американской политики в момент посещения столь деликатных объектов может привести к провалу всех чаяний по запуску мирного процесса".

Старый город Иерусалима, по мнению международного сообщества, является спорной территорией. Палестинцы настаивают на том, что Восточный Иерусалим должен стать столицей палестинского государства, Израиль же считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в октябре прошлого года приняла резолюцию, в которой отмечается, что израильская оккупация Старого города Иерусалима грозит ему уничтожением. Израиль тогда же выступил с осуждением этого документа.

Трамп прибыл ранее в Израиль из Саудовской Аравии - первой остановки в его дебютном международном турне. Во вторник он направится в Вифлеем на Западном берегу реки Иордан - город, который традиционно считается местом рождения Иисуса Христа.

Выбор Ближнего Востока для дебюта на международной арене весьма необычен для президента США. Его предшественники, как правило, наносили первые визиты соседям по Западному полушарию или ключевым союзникам США в Старом свете. Белый дом пояснил, что Трамп хотел за один раз посетить места зарождения и святыни иудаизма, христианства и ислама. Такой поездки на счету президентов США прежде не было.

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