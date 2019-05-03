В Казахстан приглашают еще одного голкипера сборной Азербайджана

Голкипер бакинского «Нефтчи» и национальной сборной Азербайджана Салахат Агаев стоит перед выбором, где ему продолжить игровую карьеру по окончании контракта с клубом, срок действия которого истекает летом, сообщает Trend со ссылкой на Sports.kz

По информации СМИ, 28-летний страж ворот имеет на данный момент три реальных предложения — два в родной стране, от «Сабаха» и «Карабаха», и еще одно из Казахстана. Салахат Агаев является очень важным игроком для «Нефтчи», выступая практически без замен, но, тем не менее, он остается одним из самых высокооплачиваемых игроков этой команды и хочет еще более выгодного контракта. На данный момент голкипер имеет месячную зарплату в 25 тысяч манатов (немногим более 14 тысяч долларов США), однако один из претендентов на него готов платить Салахату 220-250 тысяч долларов в год.

В чемпионате Азербайджана-2018/2019 Агаев провел 26 поединков, пропустив в них 22 мяча. Имеет в активе 16 встреч в составе национальной сборной Азербайджана. Transfermarkt оценивает этого стража ворот на данный момент в 600 тысяч евро.

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